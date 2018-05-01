Додано: Вів 01 тра, 2018 19:46

Всегда переводил с Уни на Альфу без комиса, инициируя перевод с Альфы.Сегодня Приват взял комис.Первый раз за полгода переводов.Что изменилось?

Спасибо, если кто знает.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.