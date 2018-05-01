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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 тра, 2018 19:46
Всегда переводил с Уни на Альфу без комиса, инициируя перевод с Альфы.Сегодня Приват взял комис.Первый раз за полгода переводов.Что изменилось?
Спасибо, если кто знает.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 01 тра, 2018 19:53
Приват полгода назад официально стал брать 0,5% с любого перевода p2p. Если с вас не брали - это была дырка, которую подлатали. При Бене бы еще бы и задним числом выставили бы комиссии за все переводы за полгода...
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Asdушный
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Додано: Вів 01 тра, 2018 19:54
Vitl написав:
Всегда переводил с Уни на Альфу без комиса, инициируя перевод с Альфы.Сегодня Приват взял комис.Первый раз за полгода переводов.Что изменилось?
Спасибо, если кто знает.
Приват стал брать 0,5% за внешние манисенды, с декабря где-то
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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2
Додано: Вів 01 тра, 2018 20:21
Asdушный написав:
Приват полгода назад официально стал брать 0,5% с любого перевода p2p. Если с вас не брали - это была дырка, которую подлатали. При Бене бы еще бы и задним числом выставили бы комиссии за все переводы за полгода...
Тогда я сэкономил кучу денег, а приват лох
с дыркой, ой уже без неё...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 01 тра, 2018 20:25
Вкладчик1234 написав: Vitl написав:
Всегда переводил с Уни на Альфу без комиса, инициируя перевод с Альфы.Сегодня Приват взял комис.Первый раз за полгода переводов.Что изменилось?
Спасибо, если кто знает.
Приват стал брать 0,5% за внешние манисенды, с декабря где-то
Вот и я с ноября по сей день переводил бесплатно.Смысл был простой - я вывожу проданную криптовалюту на зареганную карту на бирже.Потом, чтобы не обналичивать за 1% выводил на Альфу без комиса.А с альфы дважды в месяц без комиса снимал крупные суммы.Комис в 1% составлял несколько тысяч гривен - на дороге не валяется.Теперь схему прийдётся менять, наконец то дырки стали задраивать, может скоро и обанкротятся
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 01 тра, 2018 20:32
Alex2007 написав: kalinavalera1 написав:
Лучше перестраховаться, у меня пока все было норм. Но вот сдох ноут. у меня там все сохранено - для входа в Приват 24. Кроме паролей для снятия в банкомате. Стереть не могу - так как он же сдох. Несу мастеру - постороннему челу. Он вроде порядочный, но не знакомый почти человек. Потом оказывается , что были трудности с ремонтом - и он ноут еще пказывал и передавал третьим лицам. Ситуация сомнительная. Теперь ноут ожил, но чудит. в это не спец, но наверное можно подсадить прогу, которая поможет обчистить кредитки.
Не хочу вас возможно расстраивать, но данные с жесткого диска, даже если "ноут сдох" и часто даже если и диск (полу)дохлый (просто система например не грузится), можно восстановить и узнать много информации, которая казалось бы "сдохла" вместе со старой техникой. Можно также и просто восстановить удаленные файлы, если место еще не было перезаписано другими файлами. Много чего можно при желании
Поэтому чем дальше в лес, т.е. в цифровое будущее, тем лучше быть "спец" хотя-бы по основным моментам, для себя же.
Я восстанавливал удалённые файлы, получается но не так как рекламируют в соотв софтинах.И не все восстанавливаются и если их много, то вразброс, очень неудобно.Важно и полезно только если на самом деле что то ценное.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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