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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7564756575667567
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 19:46

Всегда переводил с Уни на Альфу без комиса, инициируя перевод с Альфы.Сегодня Приват взял комис.Первый раз за полгода переводов.Что изменилось?
Спасибо, если кто знает.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 19:53

Re: Приватбанк

Приват полгода назад официально стал брать 0,5% с любого перевода p2p. Если с вас не брали - это была дырка, которую подлатали. При Бене бы еще бы и задним числом выставили бы комиссии за все переводы за полгода... :)
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 19:54

  Vitl написав:Всегда переводил с Уни на Альфу без комиса, инициируя перевод с Альфы.Сегодня Приват взял комис.Первый раз за полгода переводов.Что изменилось?
Спасибо, если кто знает.

Приват стал брать 0,5% за внешние манисенды, с декабря где-то
Всё IMHO
Вкладчик1234
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2
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 20:21

  Asdушный написав:Приват полгода назад официально стал брать 0,5% с любого перевода p2p. Если с вас не брали - это была дырка, которую подлатали. При Бене бы еще бы и задним числом выставили бы комиссии за все переводы за полгода... :)

Тогда я сэкономил кучу денег, а приват лох :D с дыркой, ой уже без неё...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 20:25

  Вкладчик1234 написав:
  Vitl написав:Всегда переводил с Уни на Альфу без комиса, инициируя перевод с Альфы.Сегодня Приват взял комис.Первый раз за полгода переводов.Что изменилось?
Спасибо, если кто знает.

Приват стал брать 0,5% за внешние манисенды, с декабря где-то


Вот и я с ноября по сей день переводил бесплатно.Смысл был простой - я вывожу проданную криптовалюту на зареганную карту на бирже.Потом, чтобы не обналичивать за 1% выводил на Альфу без комиса.А с альфы дважды в месяц без комиса снимал крупные суммы.Комис в 1% составлял несколько тысяч гривен - на дороге не валяется.Теперь схему прийдётся менять, наконец то дырки стали задраивать, может скоро и обанкротятся :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 20:32

  Alex2007 написав:
  kalinavalera1 написав:Лучше перестраховаться, у меня пока все было норм. Но вот сдох ноут. у меня там все сохранено - для входа в Приват 24. Кроме паролей для снятия в банкомате. Стереть не могу - так как он же сдох. Несу мастеру - постороннему челу. Он вроде порядочный, но не знакомый почти человек. Потом оказывается , что были трудности с ремонтом - и он ноут еще пказывал и передавал третьим лицам. Ситуация сомнительная. Теперь ноут ожил, но чудит. в это не спец, но наверное можно подсадить прогу, которая поможет обчистить кредитки.


Не хочу вас возможно расстраивать, но данные с жесткого диска, даже если "ноут сдох" и часто даже если и диск (полу)дохлый (просто система например не грузится), можно восстановить и узнать много информации, которая казалось бы "сдохла" вместе со старой техникой. Можно также и просто восстановить удаленные файлы, если место еще не было перезаписано другими файлами. Много чего можно при желании :| Поэтому чем дальше в лес, т.е. в цифровое будущее, тем лучше быть "спец" хотя-бы по основным моментам, для себя же.


Я восстанавливал удалённые файлы, получается но не так как рекламируют в соотв софтинах.И не все восстанавливаются и если их много, то вразброс, очень неудобно.Важно и полезно только если на самом деле что то ценное.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 21:28

  Asdушный написав:
  aleksan1 написав:знаете в каком отделении виза есть - поделитесь инфой.
Сидя на любимом диване, заходите в П24 и в меню карты заказываете себе полноценную бесплатную виртуальную карту на выбор - визу или мастер(или обе сразу) в необходимой валюте, максимум через 10 минут карты готовы к работе - и не надо бродить по отделениям.
Если любимого дивана пока нет, то за счет экономии на передвижениях как раз можно будет приобрести... :)

Уг. Вы мне это, расскажите еще как ее потом в своих руках сфоткать для верификации (бывает требуется в некоторых конторах) и снять, если де прижмет, с нее бабло в банкомате, гм, хотя даже просто снять бабло - очередной перевод на другую свою карту + лишняя комиссия?
Востаннє редагувалось aleksan1 в Вів 01 тра, 2018 21:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 21:32

  MASolomko написав:
  aleksan1 написав:В Крамахе сейчас в наличии только мастеркард, знаете в каком отделении виза есть - поделитесь инфой.
Если тебе подойдет карта "Универсальная", то закажи мгновенную "патриотку" через сайт — сейчас она выпускается только Visa.
В Краматорск доставят курьером ;)

Заказ и доставка карты бесплатное.
Карта для выплат будет платной.

Хз, подойдет чи нет "Универсальная" - там, вроде, комиссия за переводы побольше и кредитов могут навешать. А шо за "патриотка" такая, ссылку на данный продукт можно ?
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 22:21

как быстро такой свинной грипп на простой копилочной КДВ лечится?
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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