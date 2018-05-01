Приват полгода назад официально стал брать 0,5% с любого перевода p2p. Если с вас не брали - это была дырка, которую подлатали. При Бене бы еще бы и задним числом выставили бы комиссии за все переводы за полгода...
Asdушный написав:Приват полгода назад официально стал брать 0,5% с любого перевода p2p. Если с вас не брали - это была дырка, которую подлатали. При Бене бы еще бы и задним числом выставили бы комиссии за все переводы за полгода...
Тогда я сэкономил кучу денег, а приват лох с дыркой, ой уже без неё...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Всегда переводил с Уни на Альфу без комиса, инициируя перевод с Альфы.Сегодня Приват взял комис.Первый раз за полгода переводов.Что изменилось? Спасибо, если кто знает.
Приват стал брать 0,5% за внешние манисенды, с декабря где-то
Вот и я с ноября по сей день переводил бесплатно.Смысл был простой - я вывожу проданную криптовалюту на зареганную карту на бирже.Потом, чтобы не обналичивать за 1% выводил на Альфу без комиса.А с альфы дважды в месяц без комиса снимал крупные суммы.Комис в 1% составлял несколько тысяч гривен - на дороге не валяется.Теперь схему прийдётся менять, наконец то дырки стали задраивать, может скоро и обанкротятся
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
kalinavalera1 написав:Лучше перестраховаться, у меня пока все было норм. Но вот сдох ноут. у меня там все сохранено - для входа в Приват 24. Кроме паролей для снятия в банкомате. Стереть не могу - так как он же сдох. Несу мастеру - постороннему челу. Он вроде порядочный, но не знакомый почти человек. Потом оказывается , что были трудности с ремонтом - и он ноут еще пказывал и передавал третьим лицам. Ситуация сомнительная. Теперь ноут ожил, но чудит. в это не спец, но наверное можно подсадить прогу, которая поможет обчистить кредитки.
Не хочу вас возможно расстраивать, но данные с жесткого диска, даже если "ноут сдох" и часто даже если и диск (полу)дохлый (просто система например не грузится), можно восстановить и узнать много информации, которая казалось бы "сдохла" вместе со старой техникой. Можно также и просто восстановить удаленные файлы, если место еще не было перезаписано другими файлами. Много чего можно при желании Поэтому чем дальше в лес, т.е. в цифровое будущее, тем лучше быть "спец" хотя-бы по основным моментам, для себя же.
Я восстанавливал удалённые файлы, получается но не так как рекламируют в соотв софтинах.И не все восстанавливаются и если их много, то вразброс, очень неудобно.Важно и полезно только если на самом деле что то ценное.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
aleksan1 написав:знаете в каком отделении виза есть - поделитесь инфой.
Сидя на любимом диване, заходите в П24 и в меню карты заказываете себе полноценную бесплатную виртуальную карту на выбор - визу или мастер(или обе сразу) в необходимой валюте, максимум через 10 минут карты готовы к работе - и не надо бродить по отделениям. Если любимого дивана пока нет, то за счет экономии на передвижениях как раз можно будет приобрести...
Уг. Вы мне это, расскажите еще как ее потом в своих руках сфоткать для верификации (бывает требуется в некоторых конторах) и снять, если де прижмет, с нее бабло в банкомате, гм, хотя даже просто снять бабло - очередной перевод на другую свою карту + лишняя комиссия?
Востаннє редагувалось aleksan1 в Вів 01 тра, 2018 21:35, всього редагувалось 1 раз.