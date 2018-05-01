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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7565756675677568
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 22:53

Мизантрóп

снять ограничение по карте вы можете тока в том случае, если его установили вы.
если его повесил Примат - то сами не можете.
призавайтесь что свинячили?
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 22:54

  Asdушный написав:Приват полгода назад официально стал брать 0,5% с любого перевода p2p. Если с вас не брали - это была дырка, которую подлатали. При Бене бы еще бы и задним числом выставили бы комиссии за все переводы за полгода... :)


не брали с патриоток - теперь это уже не тайна. но это уже починили.
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 22:54

IMPRINTER да ,доборол)) пару свиней некормлены были.В ЛС меню опишу))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 23:00

  aleksan1 написав:А шо за "патриотка" такая, ссылку на данный продукт можно ?
Карта "Универсальная" с патриотическим дизайном. Ссылка уже не рабочая, пресс-релиз можно прочесть на этой странице.

Сама карта заказывается через сайт заказа платных карт: carddesign.pb.ua.
Выбираете карту "Универсальная" -> мгновенная -> категория изображений "Бесплатные". Если всё верно, то слева стоимость будет указано бесплатно. На стоимость выпуска карты тип доставки не влияет (в отделение или курьером).
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