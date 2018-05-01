Мизантрóп
снять ограничение по карте вы можете тока в том случае, если его установили вы.
если его повесил Примат - то сами не можете.
призавайтесь что свинячили?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 тра, 2018 22:53
Мизантрóп
снять ограничение по карте вы можете тока в том случае, если его установили вы.
если его повесил Примат - то сами не можете.
призавайтесь что свинячили?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 01 тра, 2018 22:54
не брали с патриоток - теперь это уже не тайна. но это уже починили.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 01 тра, 2018 22:54
IMPRINTER да ,доборол)) пару свиней некормлены были.В ЛС меню опишу))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 01 тра, 2018 23:00
Карта "Универсальная" с патриотическим дизайном. Ссылка уже не рабочая, пресс-релиз можно прочесть на
Сама карта заказывается через сайт заказа платных карт:
Выбираете карту "Универсальная" -> мгновенная -> категория изображений "Бесплатные". Если всё верно, то слева стоимость будет указано бесплатно. На стоимость выпуска карты тип доставки не влияет (в отделение или курьером).
реклама
|