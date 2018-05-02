Переваги ОВДП - Гарантія держави на 100% придбаних ОВДП - Поточна дохідність значно перевищує дохідність на відповідні депозити - Відсутній подохідний податок на дохід, отриманий від ОВДП - Можливість дострокового продажу ОВДП на вторинному ринку - Дохід сплачується у валюті. Повернення суми інвестицій (за строком) у валютні ОВДП здійснюється у валюті
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А зачем Вы писали? Вы помогаете бандитам, которые обворовывают людей. Заметили какой-то косяк, пользуйтесь и нигде не пишите. Для помощи кому-то, есть личка. Не всю информацию нужно выкладывать в открытый доступ. Вы, Влад Коваль № 2?
Вы уо Даже не знаю зачем знак вопроса поставил.Помощь нужна была мне, т к я столкнулся с тем чего не было полгода.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.