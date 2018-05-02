RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7566756775687569
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:51

  novichok написав:
  Solar_simfi написав:Вчера подал заявку. Мне ни по одной акции с выплатами Приват нормально не выплатил, все через заявки.

а у меня морозятся, не хотят принимать заявку. Требуют назвать даты и суммы NFC платежей. А как их вспомнить два месяца спустя, да и платил я всего NFC пару раз.

На 17й календарный день после подачи заявки, выплата по акции "Через NFC платіть - кошти поверніть" пришла. Спасибо.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1989
З нами з: 10.08.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 18:03

Випадково натрапив на цікавий ресурс привату -

https://privatbank.ua/ovdp

це щось нове чи давно відоме?


Переваги ОВДП
- Гарантія держави на 100% придбаних ОВДП
- Поточна дохідність значно перевищує дохідність на відповідні депозити
- Відсутній подохідний податок на дохід, отриманий від ОВДП
- Можливість дострокового продажу ОВДП на вторинному ринку
- Дохід сплачується у валюті. Повернення суми інвестицій (за строком) у валютні ОВДП здійснюється у валюті
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1965
З нами з: 01.06.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 18:05

Kevin

А зачем Вы писали? Вы помогаете бандитам, которые обворовывают людей. Заметили какой-то косяк, пользуйтесь и нигде не пишите. Для помощи кому-то, есть личка. Не всю информацию нужно выкладывать в открытый доступ. Вы, Влад Коваль № 2?

Вы уо :?: Даже не знаю зачем знак вопроса поставил.Помощь нужна была мне, т к я столкнулся с тем чего не было полгода.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14022
З нами з: 04.05.10
Подякував: 590 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 18:05

  Solar_simfi написав:На 17й календарный день после подачи заявки, выплата по акции "Через NFC платіть - кошти поверніть" пришла. Спасибо.

аналогично, на 14-й день отзвонились - 50 грн на карте
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1550
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 18:36

тут усі типи карток (ну майже усі)

http://prntscr.com/jcu11d

кто іщет, тот найдет! (с)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1965
З нами з: 01.06.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 20:56

Re: Приватбанк

  Kevin написав:Заметили какой-то косяк, пользуйтесь и нигде не пишите.
М-да...Когда-то, когда выводили из Дельта, допёрли, что все пути, после описания их на форуме, переставали работать через сутки
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват
protefiks1959
Аватар користувача
 
Повідомлень: 180
З нами з: 11.06.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 21:00

Re: Приватбанк

  klug написав:Якщо до того ви відмовлялися від щедрих пропозицій Прихвата, то у момент скрути він може і 500грн не дати. У Корезоїда теж є гордість.
Завжди відмовляюсь, і завжди дає...ну, загалом, як с жінкою навпаки
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват
protefiks1959
Аватар користувача
 
Повідомлень: 180
З нами з: 11.06.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 07:04

  protefiks1959 написав:
  Kevin написав:Заметили какой-то косяк, пользуйтесь и нигде не пишите.
М-да...Когда-то, когда выводили из Дельта, допёрли, что все пути, после описания их на форуме, переставали работать через сутки

Зображення
memberlist.php?mode=viewprofile&u=13364
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1486
З нами з: 03.12.14
Подякував: 130 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 08:48

Re: Приватбанк

эх....и умничка и красавица....зачем ей такая судьба ?(
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6714
З нами з: 15.08.12
Подякував: 364 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:21

хто єсть сія прекрасна жєнщіна?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1965
З нами з: 01.06.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7566756775687569
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: marinar, wig, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56012)
03.05.2018 10:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.