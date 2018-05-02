Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 тра, 2018 14:51
novichok написав: Solar_simfi написав:
Вчера подал заявку. Мне ни по одной акции с выплатами Приват нормально не выплатил, все через заявки.
а у меня морозятся, не хотят принимать заявку. Требуют назвать даты и суммы NFC платежей. А как их вспомнить два месяца спустя, да и платил я всего NFC пару раз.
На 17й календарный день после подачи заявки, выплата по акции "Через NFC платіть - кошти поверніть" пришла. Спасибо.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Додано: Сер 02 тра, 2018 18:03
Випадково натрапив на цікавий ресурс привату -
https://privatbank.ua/ovdp
це щось нове чи давно відоме?
Переваги ОВДП
- Гарантія держави на 100% придбаних ОВДП
- Поточна дохідність значно перевищує дохідність на відповідні депозити
- Відсутній подохідний податок на дохід, отриманий від ОВДП
- Можливість дострокового продажу ОВДП на вторинному ринку
- Дохід сплачується у валюті. Повернення суми інвестицій (за строком) у валютні ОВДП здійснюється у валюті
+50грн !
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greenozon
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Додано: Сер 02 тра, 2018 18:05
Kevin
А зачем Вы писали? Вы помогаете бандитам, которые обворовывают людей. Заметили какой-то косяк, пользуйтесь и нигде не пишите. Для помощи кому-то, есть личка. Не всю информацию нужно выкладывать в открытый доступ. Вы, Влад Коваль № 2?
Вы уо
Даже не знаю зачем знак вопроса поставил.Помощь нужна была мне, т к я столкнулся с тем чего не было полгода.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Додано: Сер 02 тра, 2018 18:05
Solar_simfi написав:
На 17й календарный день после подачи заявки, выплата по акции "Через NFC платіть - кошти поверніть" пришла. Спасибо.
аналогично, на 14-й день отзвонились - 50 грн на карте
novichok
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Додано: Сер 02 тра, 2018 18:36
тут усі типи карток (ну майже усі)
http://prntscr.com/jcu11d
кто іщет, тот найдет! (с)
+50грн !
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greenozon
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Додано: Сер 02 тра, 2018 20:56
Kevin написав:
Заметили какой-то косяк, пользуйтесь и нигде не пишите.
М-да...Когда-то, когда выводили из Дельта, допёрли, что все пути, после описания их на форуме, переставали работать через сутки
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват
protefiks1959
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Додано: Сер 02 тра, 2018 21:00
klug написав:
Якщо до того ви відмовлялися від щедрих пропозицій Прихвата, то у момент скрути він може і 500грн не дати. У Корезоїда теж є гордість.
Завжди відмовляюсь, і завжди дає...ну, загалом, як с жінкою навпаки
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват
protefiks1959
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Додано: Чет 03 тра, 2018 08:48
эх....и умничка и красавица....зачем ей такая судьба ?(
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-VICTOR-
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Додано: Чет 03 тра, 2018 09:21
хто єсть сія прекрасна жєнщіна?
+50грн !
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greenozon
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