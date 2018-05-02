Олена Попова
"Председателю правления Дельта-банка Елене Поповой и еще трем топ-менеджерам объявлено подозрение в хищении 1,7 млрд грн. средств банка. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в соцсети."
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 тра, 2018 10:18
Додано: Чет 03 тра, 2018 11:10
OP
Как душевно общалась на ветке Дельты - до сих пор приятно вспомнить...
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Чет 03 тра, 2018 11:12
Сомневаюсь, что ей и 1% достался от расхищенного.
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