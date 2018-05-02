Додано: Чет 03 тра, 2018 14:50

Панове, допоможіть.

Я тут раза три пытался сунуться в отделение, чтобы получить парочку карт, взамен закончившихся. Но перспектива стоять в очереди минут 30-40 ради этой операции меня что-то не радует. В связи с этим решил посмотреть, что можно заказать удаленно, с доставкой курьером. Но на carddesign описания, конечно, просто блистают информативностью, поэтому приходится спрашивать сюда.



1) Есть сейчас какая-нибудь бесплатная карта, доступная к заказу?

"Типа патриотки" все висят по 99, но может это не то, я не знаю как настоящая должна выглядеть.



2) Есть ли вариант именной карты с чипом, но без фотографии и без бесконтакта? А то в описаниях там вместо деталей маркетинговый булшит, как здорово можно получать платежы и расплачиваться кредитным лимитом.



3) Можно ли привязать заказываемую карту к закончившемуся бомжголду? То есть действующей и актуальной основной карты с кредитным лимитом у меня сейчас просто нет.



Спасибо.