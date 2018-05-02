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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7567756875697570
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:18

  greenozon написав:хто єсть сія прекрасна жєнщіна?

Олена Попова
"Председателю правления Дельта-банка Елене Поповой и еще трем топ-менеджерам объявлено подозрение в хищении 1,7 млрд грн. средств банка. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в соцсети."
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:10

OP

  greenozon написав:хто єсть сія прекрасна жєнщіна?

Как душевно общалась на ветке Дельты - до сих пор приятно вспомнить...
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:12

  octopus написав:Как душевно общалась на ветке Дельты - до сих пор приятно вспомнить...

Сомневаюсь, что ей и 1% достался от расхищенного.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 12:52

  octopus написав:
  greenozon написав:хто єсть сія прекрасна жєнщіна?

Как душевно общалась на ветке Дельты - до сих пор приятно вспомнить...

..не то слово ...крайне приятный человек...
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:50

Панове, допоможіть.
Я тут раза три пытался сунуться в отделение, чтобы получить парочку карт, взамен закончившихся. Но перспектива стоять в очереди минут 30-40 ради этой операции меня что-то не радует. В связи с этим решил посмотреть, что можно заказать удаленно, с доставкой курьером. Но на carddesign описания, конечно, просто блистают информативностью, поэтому приходится спрашивать сюда.

1) Есть сейчас какая-нибудь бесплатная карта, доступная к заказу?
"Типа патриотки" все висят по 99, но может это не то, я не знаю как настоящая должна выглядеть.

2) Есть ли вариант именной карты с чипом, но без фотографии и без бесконтакта? А то в описаниях там вместо деталей маркетинговый булшит, как здорово можно получать платежы и расплачиваться кредитным лимитом.

3) Можно ли привязать заказываемую карту к закончившемуся бомжголду? То есть действующей и актуальной основной карты с кредитным лимитом у меня сейчас просто нет.

Спасибо.
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:17

доп. пластик к КДВ

Какие есть сейчас самые дешёвые варианты получить дополнительную карту к имеющейся КДВ.
Чип и пейпас приветсвуются, хоть и не обязательны.

Прошлый раз я заказал бесплатную чипованую мгновенную КДВ с пейпасом, а позже с сайта бесплатну патриотическую КДВ и ухитрился привязать её к тому же счёт.
Сейчас так получится?
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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  #<1 ... 7567756875697570
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