Додано: Чет 03 тра, 2018 15:17

Какие есть сейчас самые дешёвые варианты получить дополнительную карту к имеющейся КДВ.

Чип и пейпас приветсвуются, хоть и не обязательны.



Прошлый раз я заказал бесплатную чипованую мгновенную КДВ с пейпасом, а позже с сайта бесплатну патриотическую КДВ и ухитрился привязать её к тому же счёт.

Сейчас так получится?

Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?