с ней приятно везде,виделись недавно,не пропадет))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 тра, 2018 21:23
с ней приятно везде,виделись недавно,не пропадет))
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Додано: Чет 03 тра, 2018 22:21
Re: Приватбанк
Как бы да. Банк сейчас экономит.
Там все карты с чипом поддерживают бесконтактную оплату.
К счёту Уни, Уни-GOLD должна. К счетам КдВ без понятия.
Додано: Чет 03 тра, 2018 23:25
Не получится - Visa Уни и КДВ имеют разные бины, а МС - одинаковый бин, но отличаются по 7-8 цифре номера карты. Поэтому привязать карту-болванку Уни к счету КДВ никак не получится. К тому же сейчас допка КДВ может быть только именная и платная.
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