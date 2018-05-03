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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7568756975707571
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 21:23

  octopus написав:
  greenozon написав:хто єсть сія прекрасна жєнщіна?

Как душевно общалась на ветке Дельты - до сих пор приятно вспомнить...

с ней приятно везде,виделись недавно,не пропадет))
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Хутін Пуй
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 22:21

Re: Приватбанк

  M-Audio написав:Кстати, она без чипа?
Как бы да. Банк сейчас экономит.

  M-Audio написав:Меня больше бесконтакт волнует. Все с бесконтактом?
Там все карты с чипом поддерживают бесконтактную оплату.

  M-Audio написав:Вот та бесплатная "патриотка" выше - привяжется?
К счёту Уни, Уни-GOLD должна. К счетам КдВ без понятия.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 23:25

  MASolomko написав:Сейчас при заказе "патриотки" Уни на сайте не указывается к какому карт-счёту её привязать. Возможно, её получиться подвязать к КдВ... Получится сейчас или нет, сказать не смогу.

Не получится - Visa Уни и КДВ имеют разные бины, а МС - одинаковый бин, но отличаются по 7-8 цифре номера карты. Поэтому привязать карту-болванку Уни к счету КДВ никак не получится. К тому же сейчас допка КДВ может быть только именная и платная.
Sanio
 
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  #<1 ... 7568756975707571
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