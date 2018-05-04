с ней приятно везде,виделись недавно,не пропадет))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 тра, 2018 21:23
с ней приятно везде,виделись недавно,не пропадет))
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Додано: Чет 03 тра, 2018 22:21
Re: Приватбанк
Как бы да. Банк сейчас экономит.
Там все карты с чипом поддерживают бесконтактную оплату.
К счёту Уни, Уни-GOLD должна. К счетам КдВ без понятия.
Додано: Чет 03 тра, 2018 23:25
Не получится - Visa Уни и КДВ имеют разные бины, а МС - одинаковый бин, но отличаются по 7-8 цифре номера карты. Поэтому привязать карту-болванку Уни к счету КДВ никак не получится. К тому же сейчас допка КДВ может быть только именная и платная.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:02
Re: Приватбанк
Создал регулярный платёж для оплаты потребления газа. В Sender пришло уведомление о запланированном платеже, назначение и реквизиты сходятся.
После 18:00 платёж провелся, посмотрел платежное поручение и увидел некорректные значения показания счётчика. Позвонил на горячку и попросил отменить платёж, ещё и на почту закинул подробное описание проблемы.
Есть ли вероятность отмены платежа или исправления его назначения? Валютирование пройдет заатра, получатель в другом банке.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:40
Re: Про регулярні платежі
Регулярні платежі тільки там, де не потрібні показники лічильників, бо будуть у всіх наступних такі само, як в першому (з якого був створений цей шаблон). Плачу так квартплату, за вивіз сміття, за ТОВБС.
Додано: Суб 05 тра, 2018 05:22
Re: Приватбанк
«Это финмон ПБ так меня отработал)) при опросе выяснилось, что есть много более либеральных банков. В ПБ говорят, что много зависит от программного обеспечения. Какбы, технически у них уже во всех отделениях блокируется возможность выдачи или приема денег сверх контрольной суммы, пока в программу не подгружены документы»
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Додано: Суб 05 тра, 2018 05:49
Можна зробити шаблон з показами лічильника, а можна без. На сайті 104 подаю покази, а через п24 проплачую суму з кредитки без комісу і жодних проблем, всі задоволені.
Бовтається 7 євро на приват-вкладі під 0,5% річних і раз в три місяці заходить по євроценту на %, а я думав що ній не нарахують.
Пропозиція розробникам п24 замість лічильника доходу з шістьма знаками після коми, візуалізувати дохід у вигляді одної копійки, яка опускається в скарбничку зі шивдкістю залежною від % доходу, хоча чи хтось з працівників читає форум не зрозуміло.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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