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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7569757075717572
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 21:10

  greenozon написав:і яка наступна тактика

Присматриваюсь к банкам, типа Альянса, Глобуса и т.п. Кто больше ставку даёт

Считаю, что нынешнее занижение депо-ставок - это сговор, отсутствие конкуренции, и "выкручивание рук".

Банковская система не изменилась, или изменилась в худшую сторону. Так с чего вдруг они решили платить меньше? :)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 21:57

Re: Приватбанк

возможно, подчеркиваю возможно уменьшились возможности выводить бабки на левые кредиты и связанным лицам.
а кусать то хоцца. привычка гулять на стыринные то осталась.
от и увеличивают дельту между депо и кредитом что бы с голоду не опухнуть =)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 22:09

  mephala написав:от и увеличивают дельту между депо и кредитом что бы с голоду не опухнуть =)

Т.е. депозитчик оплачивает им пикничок, своим недополученным процентом.
Тоже придерживаюсь такого мнения
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 22:39

  Вкладчик1234 написав:
  greenozon написав:і яка наступна тактика

Присматриваюсь к банкам, типа Альянса, Глобуса и т.п. Кто больше ставку даёт

Считаю, что нынешнее занижение депо-ставок - это сговор, отсутствие конкуренции, и "выкручивание рук".

Банковская система не изменилась, или изменилась в худшую сторону. Так с чего вдруг они решили платить меньше? :)

Так как раз с этого и решили, вы же сами себе ответили. Раньше было 180 банков, а сейчас меньше сотни. У физиков хомяков и прочих на руках денег много, но занести их можно в меньшее количество банков. Банковская система не изменилась, но ввиду сокращения числа участников, оставшиеся бангстеры получили возможность выкручивать клиенту руки из-за отсутствия вообше какой-либо конкуренции
Кассандра
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  #<1 ... 7569757075717572
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