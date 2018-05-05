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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 тра, 2018 21:10
greenozon написав:
і яка наступна тактика
Присматриваюсь к банкам, типа Альянса, Глобуса и т.п. Кто больше ставку даёт
Считаю, что нынешнее занижение депо-ставок - это сговор, отсутствие конкуренции, и "выкручивание рук".
Банковская система не изменилась, или изменилась в худшую сторону. Так с чего вдруг они решили платить меньше?
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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2
Додано: Суб 05 тра, 2018 21:57
возможно, подчеркиваю возможно уменьшились возможности выводить бабки на левые кредиты и связанным лицам.
а кусать то хоцца. привычка гулять на стыринные то осталась.
от и увеличивают дельту между депо и кредитом что бы с голоду не опухнуть =)
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mephala
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Додано: Суб 05 тра, 2018 22:09
mephala написав:
от и увеличивают дельту между депо и кредитом что бы с голоду не опухнуть =)
Т.е. депозитчик оплачивает им пикничок, своим недополученным процентом.
Тоже придерживаюсь такого мнения
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 05 тра, 2018 22:39
Вкладчик1234 написав: greenozon написав:
і яка наступна тактика
Присматриваюсь к банкам, типа Альянса, Глобуса и т.п. Кто больше ставку даёт
Считаю, что нынешнее занижение депо-ставок - это сговор, отсутствие конкуренции, и "выкручивание рук".
Банковская система не изменилась, или изменилась в худшую сторону. Так с чего вдруг они решили платить меньше?
Так как раз с этого и решили, вы же сами себе ответили. Раньше было 180 банков, а сейчас меньше сотни. У физиков хомяков и прочих на руках денег много, но занести их можно в меньшее количество банков. Банковская система не изменилась, но ввиду сокращения числа участников, оставшиеся бангстеры получили возможность выкручивать клиенту руки из-за отсутствия вообше какой-либо конкуренции
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Кассандра
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Додано: Нед 06 тра, 2018 08:29
Кассандра написав: Вкладчик1234 написав: greenozon написав:
і яка наступна тактика
Присматриваюсь к банкам, типа Альянса, Глобуса и т.п. Кто больше ставку даёт
Считаю, что нынешнее занижение депо-ставок - это сговор, отсутствие конкуренции, и "выкручивание рук".
Банковская система не изменилась, или изменилась в худшую сторону. Так с чего вдруг они решили платить меньше?
Так как раз с этого и решили, вы же сами себе ответили. Раньше было 180 банков, а сейчас меньше сотни. У физиков хомяков и прочих на руках денег много, но занести их можно в меньшее количество банков. Банковская система не изменилась, но ввиду сокращения числа участников, оставшиеся бангстеры получили возможность выкручивать клиенту руки из-за отсутствия вообше какой-либо конкуренции
все что больше двух уже конкуренция,а минимальные проценты это конъюнктура рынка,не нравится хранить,купите и по другому получайте прибыль
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 06 тра, 2018 11:25
Вкладчик1234 написав:
Банковская система не изменилась, или изменилась в худшую сторону. Так с чего вдруг они решили платить меньше?
Причини декілька. Одна що 60 % виданих кредитів не працює. Друга, що брати кредити під 150 %, а тим більше їх повертати мало бажаючих. Третя своєрідна ціна рівноваги вартості залучених коштів - такий % забезпечує достатню к-ть залучених коштів. Якщо їх буде забагато, то ще знизять.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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