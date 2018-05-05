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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7569757075717572
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 21:10

  greenozon написав:і яка наступна тактика

Присматриваюсь к банкам, типа Альянса, Глобуса и т.п. Кто больше ставку даёт

Считаю, что нынешнее занижение депо-ставок - это сговор, отсутствие конкуренции, и "выкручивание рук".

Банковская система не изменилась, или изменилась в худшую сторону. Так с чего вдруг они решили платить меньше? :)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 21:57

Re: Приватбанк

возможно, подчеркиваю возможно уменьшились возможности выводить бабки на левые кредиты и связанным лицам.
а кусать то хоцца. привычка гулять на стыринные то осталась.
от и увеличивают дельту между депо и кредитом что бы с голоду не опухнуть =)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 22:09

  mephala написав:от и увеличивают дельту между депо и кредитом что бы с голоду не опухнуть =)

Т.е. депозитчик оплачивает им пикничок, своим недополученным процентом.
Тоже придерживаюсь такого мнения
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 22:39

  Вкладчик1234 написав:
  greenozon написав:і яка наступна тактика

Присматриваюсь к банкам, типа Альянса, Глобуса и т.п. Кто больше ставку даёт

Считаю, что нынешнее занижение депо-ставок - это сговор, отсутствие конкуренции, и "выкручивание рук".

Банковская система не изменилась, или изменилась в худшую сторону. Так с чего вдруг они решили платить меньше? :)

Так как раз с этого и решили, вы же сами себе ответили. Раньше было 180 банков, а сейчас меньше сотни. У физиков хомяков и прочих на руках денег много, но занести их можно в меньшее количество банков. Банковская система не изменилась, но ввиду сокращения числа участников, оставшиеся бангстеры получили возможность выкручивать клиенту руки из-за отсутствия вообше какой-либо конкуренции
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 08:29

  Кассандра написав:
  Вкладчик1234 написав:
  greenozon написав:і яка наступна тактика

Присматриваюсь к банкам, типа Альянса, Глобуса и т.п. Кто больше ставку даёт

Считаю, что нынешнее занижение депо-ставок - это сговор, отсутствие конкуренции, и "выкручивание рук".

Банковская система не изменилась, или изменилась в худшую сторону. Так с чего вдруг они решили платить меньше? :)

Так как раз с этого и решили, вы же сами себе ответили. Раньше было 180 банков, а сейчас меньше сотни. У физиков хомяков и прочих на руках денег много, но занести их можно в меньшее количество банков. Банковская система не изменилась, но ввиду сокращения числа участников, оставшиеся бангстеры получили возможность выкручивать клиенту руки из-за отсутствия вообше какой-либо конкуренции
все что больше двух уже конкуренция,а минимальные проценты это конъюнктура рынка,не нравится хранить,купите и по другому получайте прибыль
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 10:09

Приватбанк

Вчера при оплате кредитной картой за полученный товар на Новой почте приват списал комиссию. Оказывается сейчас эта оплата за товар наложенным платежом расценивается приватбанком, как p2p перевод и соответственно банк списывает комиссию 4 % за кредитные средства и 0,5% за собственные средства. Если кто не знал, будьте внимательны! И когда такое "покрашення" появилось? Ещё в марте комиссии не было.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 11:25

Re: Приватбанк

  Вкладчик1234 написав:Банковская система не изменилась, или изменилась в худшую сторону. Так с чего вдруг они решили платить меньше?


Причини декілька. Одна що 60 % виданих кредитів не працює. Друга, що брати кредити під 150 %, а тим більше їх повертати мало бажаючих. Третя своєрідна ціна рівноваги вартості залучених коштів - такий % забезпечує достатню к-ть залучених коштів. Якщо їх буде забагато, то ще знизять.

  Oktawa написав:Вчера при оплате кредитной картой за полученный товар на Новой почте приват списал комиссию.


Платив на НП кредиткою "ідеї" без всякої додаткової комісії.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 17:26

  Oktawa написав:Оказывается сейчас эта оплата за товар наложенным платежом расценивается приватбанком, как p2p перевод и соответственно банк списывает комиссию 4 % за кредитные средства и 0,5% за собственные средства.
Новая Почта использует POS-терминалы Ощадбанка и ПриваБанка. На терминалах Ощадбанка недавно обновили программное обеспечение и в результате оплата наложки проводится как P2P-перевод.
Перед провести оплату наложки по терминалу Вы подписали чек с назначением "прийом готівки ЕН...".

Оплата товара и услуг по чеку "Переказ в оплату товару/послуг" проходить без комиссии.

  Oktawa написав:И когда такое "покрашення" появилось? Ещё в марте комиссии не было.
С марта были первые сообщения пострадавших. Вы или попали на терминал ПриваБанка, или на терминале Ощадбанка не обновили ПО.

ps Инициатива так проводить исходит от Новой Почты.

pps Поищите в теме монобанка.
MASolomko
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