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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 тра, 2018 20:29
greenozon написав:
і як ви виявили цей грибок, на ощупь?
Одел белую перчатку и провел по купюре, ревизор не рекомендує.
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