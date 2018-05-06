Одел белую перчатку и провел по купюре, ревизор не рекомендує.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 тра, 2018 20:29
Додано: Пон 07 тра, 2018 10:20
Re: Приватбанк
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 07 тра, 2018 12:16
Re: Приватбанк
Шановний представник Приватбанку, вкажіть, коли нарешті ваші термінали почнуть опрацьовувати транзакції з чіпованих віз? Вже 4-й місяць неможливо розплачуватись чіпованими візами в точках де встановлені ваші термінали!
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