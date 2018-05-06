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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7570757175727573
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 20:29

  greenozon написав:і як ви виявили цей грибок, на ощупь?


Одел белую перчатку и провел по купюре, ревизор не рекомендує.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:20

Re: Приватбанк

Приват знову хоче щось витягти з клієнта
Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:16

Re: Приватбанк

Шановний представник Приватбанку, вкажіть, коли нарешті ваші термінали почнуть опрацьовувати транзакції з чіпованих віз? Вже 4-й місяць неможливо розплачуватись чіпованими візами в точках де встановлені ваші термінали!
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:57

  Oktawa написав:Вчера при оплате кредитной картой за полученный товар на Новой почте приват списал комиссию. Оказывается сейчас эта оплата за товар наложенным платежом расценивается приватбанком, как p2p перевод и соответственно банк списывает комиссию 4 % за кредитные средства и 0,5% за собственные средства. Если кто не знал, будьте внимательны! И когда такое "покрашення" появилось? Ещё в марте комиссии не было.

Возможно зависит от того кто присылает вам товар,я недавно оплачивала товары кредитками привата и а-банка с розетки и фокстрота,терминал на новой почте был ощадбанка,комиссии не было.
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:52

Re: Приватбанк

Sain_повернувся написав:Шановний представник Приватбанку, вкажіть, коли нарешті ваші термінали почнуть опрацьовувати транзакції з чіпованих віз? Вже 4-й місяць неможливо розплачуватись чіпованими візами в точках де встановлені ваші термінали!
Вже давно немає представника.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:55

а що із ним трапилось?
невже банально неоплата за колір? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:57

Re: Приватбанк

Угу, тепер тіки за бабло
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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