Одел белую перчатку и провел по купюре, ревизор не рекомендує.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 тра, 2018 20:29
Додано: Пон 07 тра, 2018 10:20
Re: Приватбанк
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 07 тра, 2018 12:16
Re: Приватбанк
Шановний представник Приватбанку, вкажіть, коли нарешті ваші термінали почнуть опрацьовувати транзакції з чіпованих віз? Вже 4-й місяць неможливо розплачуватись чіпованими візами в точках де встановлені ваші термінали!
Додано: Пон 07 тра, 2018 13:57
Возможно зависит от того кто присылает вам товар,я недавно оплачивала товары кредитками привата и а-банка с розетки и фокстрота,терминал на новой почте был ощадбанка,комиссии не было.
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:52
Re: Приватбанк
Вже давно немає представника.
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:55
а що із ним трапилось?
невже банально неоплата за колір?
+50грн !
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Додано: Пон 07 тра, 2018 14:57
Re: Приватбанк
Угу, тепер тіки за бабло
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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