Шановний представник Приватбанку, вкажіть, коли нарешті ваші термінали почнуть опрацьовувати транзакції з чіпованих віз? Вже 4-й місяць неможливо розплачуватись чіпованими візами в точках де встановлені ваші термінали!
Oktawa написав:Вчера при оплате кредитной картой за полученный товар на Новой почте приват списал комиссию. Оказывается сейчас эта оплата за товар наложенным платежом расценивается приватбанком, как p2p перевод и соответственно банк списывает комиссию 4 % за кредитные средства и 0,5% за собственные средства. Если кто не знал, будьте внимательны! И когда такое "покрашення" появилось? Ещё в марте комиссии не было.
Возможно зависит от того кто присылает вам товар,я недавно оплачивала товары кредитками привата и а-банка с розетки и фокстрота,терминал на новой почте был ощадбанка,комиссии не было.
Sain_повернувся написав:Шановний представник Приватбанку, вкажіть, коли нарешті ваші термінали почнуть опрацьовувати транзакції з чіпованих віз? Вже 4-й місяць неможливо розплачуватись чіпованими візами в точках де встановлені ваші термінали!
Sain_повернувся написав:Шановний представник Приватбанку, вкажіть, коли нарешті ваші термінали почнуть опрацьовувати транзакції з чіпованих віз? Вже 4-й місяць неможливо розплачуватись чіпованими візами в точках де встановлені ваші термінали!
користуюсь VISA CLASSIC з чіпом ІДЕЯ банку. Жодної відмови в терміналах Привату. Замініть свою карту в ній проблема.