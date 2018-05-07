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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 тра, 2018 21:18
Додано: Пон 07 тра, 2018 21:20
15 000 без идентификации по карте примата.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 22:21
Ультра или платинум-блэк Альфа-банка? С ними действительно уже несколько месяцев проблемы при оплате на терминалах Привата. Горячка Альфы всем клиентам заливает, что виноваты в этом исключительно Приват и Виза.
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