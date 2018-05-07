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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7571757275737574
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 19:56

Просто где-то (не помню где) слышал про какой-то лимит 14999
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 21:18

  mustbe написав:Просто где-то (не помню где) слышал про какой-то лимит 14999


При попытке пополнить тумба пишет 148500. Я пробовал на 119000 - проходило, но то были другие времена.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 21:20

  mustbe написав:Просто где-то (не помню где) слышал про какой-то лимит 14999


15 000 без идентификации по карте примата.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 22:21

  Sain_повернувся написав:Шановний представник Приватбанку, вкажіть, коли нарешті ваші термінали почнуть опрацьовувати транзакції з чіпованих віз? Вже 4-й місяць неможливо розплачуватись чіпованими візами в точках де встановлені ваші термінали!

Ультра или платинум-блэк Альфа-банка? С ними действительно уже несколько месяцев проблемы при оплате на терминалах Привата. Горячка Альфы всем клиентам заливает, что виноваты в этом исключительно Приват и Виза.
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