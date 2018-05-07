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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 тра, 2018 21:18
Додано: Пон 07 тра, 2018 21:20
15 000 без идентификации по карте примата.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 22:21
Ультра или платинум-блэк Альфа-банка? С ними действительно уже несколько месяцев проблемы при оплате на терминалах Привата. Горячка Альфы всем клиентам заливает, что виноваты в этом исключительно Приват и Виза.
Додано: Пон 07 тра, 2018 22:47
Julio
я вот не понимаю в чем сакральный смысл платить ультрой? как можно покупать что-то с использованием карты ничего на этом не заработав даже символически?
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Додано: Пон 07 тра, 2018 23:59
Ха, да они который месяц не могут исправить проблему с приемом в своих же терминалах чипованных карт мастер - а вы про чужие хотите.
Третий месяц наблюдаю как их терминалы типа "не могут считать" мою карту мастер с чипом, гоняют ее туда-сюда по кругу без конца.
Обошел с десяток разных терминалов - везде одно и то же. При чем, такую же беду видел еще как минимум у нескольких человек. И проблема именно у карт с чипами, с магниткой без чипа карта читается на ура.
В тоже время, выяснил, что сам чип рабочий - подошел в привате в кассу и попросил кассира его проверить и считать. Терминалы в магазинах тоже не ругаются - принимают и чип, и пейпасс.
Карта с фото и именная - в отделении предлагают поменять, но за деньги. Рабочую карту. Ага Пусть ищут дураков. У меня есть еще и магнитка ноунейм, использую ее для авторизации когда надо
Додано: Вів 08 тра, 2018 02:03
ТСО прихвата принципово не працюють ні з чіпом, ні з фото, ні з contactless - усю інформацію вони зчитують з магнітної стрічки з якою у вас і проблеми. Тому у вас дійсно 2 варіанти: або замінити картку, або далі авторизуватися іншою карткою.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 08 тра, 2018 06:44
Re: Приватбанк
Щоб не платити абонку - 10 покупок, якщо депо до 70000 грн.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 08 тра, 2018 06:50
У меня нет карт Альфы, но предполагаю, что расплачиваясь дебетками Альфы, люди зарабатывают освобождение от месячной платы за обслуживание.
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