Julio написав:
У меня нет карт Альфы, но предполагаю, что расплачиваясь дебетками Альфы, люди зарабатывают освобождение от месячной платы за обслуживание.
Именно. Сам когда-то расплачивался на 20-50 гривен 10 раз, потом появилось депо. Если планку по депозитам опять поднимут, то в нынешних условиях уже и смысла нет так делать. На 50 гривен редко что купить можно, а платить больше - так на других картах можно больше плюшек получить, чем той абонплаты. Не заморачиваться же делением покупки, чтобы картой можно было чиркнуть?