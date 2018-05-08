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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7573757475757576>
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:14

  Julio написав:
  IMPRINTER написав:Julio

я вот не понимаю в чем сакральный смысл платить ультрой? как можно покупать что-то с использованием карты ничего на этом не заработав даже символически?

У меня нет карт Альфы, но предполагаю, что расплачиваясь дебетками Альфы, люди зарабатывают освобождение от месячной платы за обслуживание.

Именно. Сам когда-то расплачивался на 20-50 гривен 10 раз, потом появилось депо. Если планку по депозитам опять поднимут, то в нынешних условиях уже и смысла нет так делать. На 50 гривен редко что купить можно, а платить больше - так на других картах можно больше плюшек получить, чем той абонплаты. Не заморачиваться же делением покупки, чтобы картой можно было чиркнуть?
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:39

  Charter написав:Подскажите - не могу разобраться берётся ли комиссия при оплате ЖКХ кредитными средствами через Приват 24? По мануалу - должна, по факту - раз оплатил и комиссию не взяли.


За платежами на адресу комунальних і телекомунікаційних компаній на суму до 10 000 грн на місяць комісія за використання кредитних коштів НЕ стягується.
https://privatbank.ua/plategi-za-komina ... hie-uslugi
V2
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:51

  V2 написав:
  Charter написав:Подскажите - не могу разобраться берётся ли комиссия при оплате ЖКХ кредитными средствами через Приват 24? По мануалу - должна, по факту - раз оплатил и комиссию не взяли.


За платежами на адресу комунальних і телекомунікаційних компаній на суму до 10 000 грн на місяць комісія за використання кредитних коштів НЕ стягується.
https://privatbank.ua/plategi-za-komina ... hie-uslugi

Стягуется еще как. Только не за всё
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 17:00

Re: Приватбанк

Почему не работает гарячая линия 3700? Платеж уже 25 минут не проводиться и походу терминалы все тоже висят в моем районе. Что случилось?
white-light
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 17:07

В отделениях короткий день до 17-ти. Терминалы не работают, платеж через П24 нельзя создать, WTF?
liteon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 17:41

  white-light написав:Что случилось?
В веб-версии Приват24 многое что не работает — висит :(

Или работы, или сбой.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 17:44

  MASolomko написав:
  white-light написав:Что случилось?
В веб-версии Приват24 многое что не работает — висит :(

Или работы, или сбой.


да всё висит полностью
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 17:55

  IMPRINTER написав:да всё висит полностью

Чего, у меня возврат с ПВ прошел 10 минут назад.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 18:00

  wig написав:
  IMPRINTER написав:да всё висит полностью

Чего, у меня возврат с ПВ прошел 10 минут назад.


внутрибанк и работает ..
попробуйте заплатить по шаблону, к примеру .. или создайте новый платеж ..
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 18:01


ПриватБанк запланировал расширение каналов связи, которые позволят увеличить пропускную способность телефонной линии клиентской поддержки 3700.
https://dp.informator.ua/2018/05/08/pri ... edostupna/
Гурман
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