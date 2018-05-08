wig
о ПВ детальнее.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 тра, 2018 18:45
Ну что ж. Все хорошее, рано или поздно, заканчивается.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 08 тра, 2018 23:20
Если универсальной не пользуюсь, на ней кредит.лимит остался,свои средства выведены в 0.
Стоит её блокировать или убрать кредит.лимит (в целях безопасности) или смело ложить на полку и не париться?
Додано: Вів 08 тра, 2018 23:39
Если кред.лимит не нужен, то обнули.
Второй вариант. В приват24 установи нулевые лимиты на все операции и на полку.
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