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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7573757475757576
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 18:01

wig
о ПВ детальнее. :)
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 18:32

Телефоны не работают включая вип консьерж и тел перс манагеров
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 18:45

  Nickmess написав:Телефоны не работают включая вип консьерж и тел перс манагеров

Ну что ж. Все хорошее, рано или поздно, заканчивается.
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wig
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Подякував: 49 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 23:20

Если универсальной не пользуюсь, на ней кредит.лимит остался,свои средства выведены в 0.
Стоит её блокировать или убрать кредит.лимит (в целях безопасности) или смело ложить на полку и не париться?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 23:39

  mihasik написав:Если универсальной не пользуюсь, на ней кредит.лимит остался,свои средства выведены в 0.
Стоит её блокировать или убрать кредит.лимит (в целях безопасности) или смело ложить на полку и не париться?

Если кред.лимит не нужен, то обнули.
Второй вариант. В приват24 установи нулевые лимиты на все операции и на полку.
anikola13
 
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Подякував: 39 раз.
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  #<1 ... 7573757475757576
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