wig
о ПВ детальнее.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 тра, 2018 18:45
Ну что ж. Все хорошее, рано или поздно, заканчивается.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 23:20
Если универсальной не пользуюсь, на ней кредит.лимит остался,свои средства выведены в 0.
Стоит её блокировать или убрать кредит.лимит (в целях безопасности) или смело ложить на полку и не париться?
Додано: Вів 08 тра, 2018 23:39
Если кред.лимит не нужен, то обнули.
Второй вариант. В приват24 установи нулевые лимиты на все операции и на полку.
Додано: Чет 10 тра, 2018 00:08
Re: Приватбанк
Подскажите, голда универсалка закончилась по сроку. Под нее подвязано несколько действующих не голд (картка патриота). Раньше при перевыпуске голды, все подвязанные карты "умирали". Сейчас такая же ситуация? Нельзя перевыпустить голду и оставить жить все подвязанные под нее ?
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