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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7573757475757576
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 18:01

wig
о ПВ детальнее. :)
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 18:32

Телефоны не работают включая вип консьерж и тел перс манагеров
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 18:45

  Nickmess написав:Телефоны не работают включая вип консьерж и тел перс манагеров

Ну что ж. Все хорошее, рано или поздно, заканчивается.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 23:20

Если универсальной не пользуюсь, на ней кредит.лимит остался,свои средства выведены в 0.
Стоит её блокировать или убрать кредит.лимит (в целях безопасности) или смело ложить на полку и не париться?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 23:39

  mihasik написав:Если универсальной не пользуюсь, на ней кредит.лимит остался,свои средства выведены в 0.
Стоит её блокировать или убрать кредит.лимит (в целях безопасности) или смело ложить на полку и не париться?

Если кред.лимит не нужен, то обнули.
Второй вариант. В приват24 установи нулевые лимиты на все операции и на полку.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 00:08

Re: Приватбанк

Подскажите, голда универсалка закончилась по сроку. Под нее подвязано несколько действующих не голд (картка патриота). Раньше при перевыпуске голды, все подвязанные карты "умирали". Сейчас такая же ситуация? Нельзя перевыпустить голду и оставить жить все подвязанные под нее ?
ukrprom2014
 
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