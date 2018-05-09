wig
о ПВ детальнее.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 тра, 2018 18:45
Ну что ж. Все хорошее, рано или поздно, заканчивается.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 08 тра, 2018 23:20
Если универсальной не пользуюсь, на ней кредит.лимит остался,свои средства выведены в 0.
Стоит её блокировать или убрать кредит.лимит (в целях безопасности) или смело ложить на полку и не париться?
Додано: Вів 08 тра, 2018 23:39
Если кред.лимит не нужен, то обнули.
Второй вариант. В приват24 установи нулевые лимиты на все операции и на полку.
Додано: Чет 10 тра, 2018 00:08
Re: Приватбанк
Подскажите, голда универсалка закончилась по сроку. Под нее подвязано несколько действующих не голд (картка патриота). Раньше при перевыпуске голды, все подвязанные карты "умирали". Сейчас такая же ситуация? Нельзя перевыпустить голду и оставить жить все подвязанные под нее ?
Додано: Чет 10 тра, 2018 05:35
Re: Приватбанк
ukrprom2014, можно.
Менеджер в отделении может перевыпустить карту несколькими способами. Зачастую используют первый способ, при котором все остальные подвязанные карты умирают.
Есть ещё второй способ, при нём умирает только та карта, которая перевыпускается (но им мало кто пользуется). Мне им повышали класс карты с обычной до GOLD.
Как вариант, получите болванку и пробуйте в Приват24 сами добавить карту к своему счёту (если карта именная или с индивидуальным дизайном, то такое продойдет точно). Можно ли это проделать через банкомат и не задеть другие карты подсказать не могу.
Додано: Чет 10 тра, 2018 06:06
Есть ТСС, умеющие разбивать покупку на любую сумму на любое количество раз. Причем разными картами.
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, vitaliy1111 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|