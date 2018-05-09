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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 тра, 2018 18:01
wig
о ПВ детальнее.
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anikola13
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Додано: Вів 08 тра, 2018 18:32
Телефоны не работают включая вип консьерж и тел перс манагеров
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Nickmess
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Додано: Вів 08 тра, 2018 18:45
Nickmess написав:
Телефоны не работают включая вип консьерж и тел перс манагеров
Ну что ж. Все хорошее, рано или поздно, заканчивается.
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wig
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Додано: Вів 08 тра, 2018 23:20
Если универсальной не пользуюсь, на ней кредит.лимит остался,свои средства выведены в 0.
Стоит её блокировать или убрать кредит.лимит (в целях безопасности) или смело ложить на полку и не париться?
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mihasik
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Додано: Вів 08 тра, 2018 23:39
mihasik написав:
Если универсальной не пользуюсь, на ней кредит.лимит остался,свои средства выведены в 0.
Стоит её блокировать или убрать кредит.лимит (в целях безопасности) или смело ложить на полку и не париться?
Если кред.лимит не нужен, то обнули.
Второй вариант. В приват24 установи нулевые лимиты на все операции и на полку.
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anikola13
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Додано: Чет 10 тра, 2018 00:08
Подскажите, голда универсалка закончилась по сроку. Под нее подвязано несколько действующих не голд (картка патриота). Раньше при перевыпуске голды, все подвязанные карты "умирали". Сейчас такая же ситуация? Нельзя перевыпустить голду и оставить жить все подвязанные под нее ?
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ukrprom2014
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Додано: Чет 10 тра, 2018 05:35
ukrprom2014, можно.
Менеджер в отделении может перевыпустить карту несколькими способами. Зачастую используют первый способ, при котором все остальные подвязанные карты умирают.
Есть ещё второй способ, при нём умирает только та карта, которая перевыпускается (но им мало кто пользуется). Мне им повышали класс карты с обычной до GOLD.
Как вариант, получите болванку и пробуйте в Приват24 сами добавить карту к своему счёту (если карта именная или с индивидуальным дизайном, то такое продойдет точно). Можно ли это проделать через банкомат и не задеть другие карты подсказать не могу.
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MASolomko
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Додано: Чет 10 тра, 2018 06:06
M-Audio написав: Julio написав: IMPRINTER написав:Julio
я вот не понимаю в чем сакральный смысл платить ультрой? как можно покупать что-то с использованием карты ничего на этом не заработав даже символически?
У меня нет карт Альфы, но предполагаю, что расплачиваясь дебетками Альфы, люди зарабатывают освобождение от месячной платы за обслуживание.
Именно. Сам когда-то расплачивался на 20-50 гривен 10 раз, потом появилось депо. Если планку по депозитам опять поднимут, то в нынешних условиях уже и смысла нет так делать. На 50 гривен редко что купить можно, а платить больше - так на других картах можно больше плюшек получить, чем той абонплаты. Не заморачиваться же делением покупки, чтобы картой можно было чиркнуть?
Есть ТСС, умеющие разбивать покупку на любую сумму на любое количество раз. Причем разными картами.
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guntherhouse777
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Додано: Чет 10 тра, 2018 09:28
MASolomko написав:
Есть ещё второй способ, при нём умирает только та карта, которая перевыпускается (но им мало кто пользуется). Мне им повышали класс карты с обычной до GOLD.
Спасибо, а есть у этого способа название?
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ukrprom2014
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