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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7574757575767577
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:20

Через Приват24 привязывается новая карта самостоятельно. Потом можно сунуть в банкомат, что бы установить удобный pin.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:28

  wig написав:Через Приват24 привязывается новая карта самостоятельно. Потом можно сунуть в банкомат, что бы установить удобный pin.

Универсалку данным способом привязать можно. КДВ - нет. Только при условии блокировки других привязанных карт к данному счету, если новая карта не именная. То есть ранее привязанные неименные допки Приват24 заблокирует.
Sanio
 
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