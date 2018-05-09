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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 11:20
Через Приват24 привязывается новая карта самостоятельно. Потом можно сунуть в банкомат, что бы установить удобный pin.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 12:28
Универсалку данным способом привязать можно. КДВ - нет. Только при условии блокировки других привязанных карт к данному счету, если новая карта не именная. То есть ранее привязанные неименные допки Приват24 заблокирует.
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