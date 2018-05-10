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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 11:20
Через Приват24 привязывается новая карта самостоятельно. Потом можно сунуть в банкомат, что бы установить удобный pin.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 12:28
Универсалку данным способом привязать можно. КДВ - нет. Только при условии блокировки других привязанных карт к данному счету, если новая карта не именная. То есть ранее привязанные неименные допки Приват24 заблокирует.
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:31
проще сразу через банкомат и вязать.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 16:59
Re: Приватбанк
https://carddesign.privatbank.ua
Додано: Чет 10 тра, 2018 20:07
Подсказать не могу Но это не через Приват48 делается. Там необходимо заходить через другую "дверцу".
Вы в отделении сразу скажите, что у вас к этому счету подвязаны карты с индивидуальным дизайном и при перевыпуске карты желаете сохранить их жизнь.
Нет, то берите болванку и пробуйте сами в Приват24 добавить. Болванку по идее дадут.
Даже, если птичку блокировки не ставить?
Додано: Чет 10 тра, 2018 20:28
Re: Приватбанк
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