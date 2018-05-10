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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 11:20
Через Приват24 привязывается новая карта самостоятельно. Потом можно сунуть в банкомат, что бы установить удобный pin.
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wig
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Додано: Чет 10 тра, 2018 12:28
wig написав:
Через Приват24 привязывается новая карта самостоятельно. Потом можно сунуть в банкомат, что бы установить удобный pin.
Универсалку данным способом привязать можно. КДВ - нет. Только при условии блокировки других привязанных карт к данному счету, если новая карта не именная. То есть ранее привязанные неименные допки Приват24 заблокирует.
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Sanio
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:31
wig написав:
Через Приват24 привязывается новая карта самостоятельно. Потом можно сунуть в банкомат, что бы установить удобный pin.
проще сразу через банкомат и вязать.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 16:49
а где вы эти карты берете что их потом самому нужно вязать?
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J
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Додано: Чет 10 тра, 2018 16:59
J написав:а где вы эти карты берете что их потом самому нужно вязать?
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Zochan
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Додано: Чет 10 тра, 2018 20:07
ukrprom2014 написав:
Спасибо, а есть у этого способа название?
Подсказать не могу
Но это не через Приват48 делается. Там необходимо заходить через другую "дверцу".
Вы в отделении сразу скажите, что у вас к этому счету подвязаны карты с индивидуальным дизайном и при перевыпуске карты желаете сохранить их жизнь.
Нет, то берите болванку и пробуйте сами в Приват24 добавить. Болванку по идее дадут.
Sanio написав:
То есть ранее привязанные неименные допки Приват24 заблокирует.
Даже, если птичку блокировки не ставить?
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MASolomko
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Додано: Чет 10 тра, 2018 20:28
IMPRINTER написав:
проще сразу через банкомат и вязать.
Если старая с собой.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:09
MASolomko написав:
Даже, если птичку блокировки не ставить?
Без "птички" Приват24 выдает, что провести операцию без блокировки старой карты невозможно - проведите операцию повторно, но поставтьте "птичку".
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Sanio
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