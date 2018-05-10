Додано: Чет 10 тра, 2018 11:20

Через Приват24 привязывается новая карта самостоятельно. Потом можно сунуть в банкомат, что бы установить удобный pin.

Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM

Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.