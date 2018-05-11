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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7575757675777578>
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:20

Через Приват24 привязывается новая карта самостоятельно. Потом можно сунуть в банкомат, что бы установить удобный pin.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:28

  wig написав:Через Приват24 привязывается новая карта самостоятельно. Потом можно сунуть в банкомат, что бы установить удобный pin.

Универсалку данным способом привязать можно. КДВ - нет. Только при условии блокировки других привязанных карт к данному счету, если новая карта не именная. То есть ранее привязанные неименные допки Приват24 заблокирует.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:31

  wig написав:Через Приват24 привязывается новая карта самостоятельно. Потом можно сунуть в банкомат, что бы установить удобный pin.


проще сразу через банкомат и вязать.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:49

а где вы эти карты берете что их потом самому нужно вязать?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:59

Re: Приватбанк

J написав:а где вы эти карты берете что их потом самому нужно вязать?
https://carddesign.privatbank.ua
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 20:07

  ukrprom2014 написав:Спасибо, а есть у этого способа название?
Подсказать не могу :( Но это не через Приват48 делается. Там необходимо заходить через другую "дверцу".
Вы в отделении сразу скажите, что у вас к этому счету подвязаны карты с индивидуальным дизайном и при перевыпуске карты желаете сохранить их жизнь.

Нет, то берите болванку и пробуйте сами в Приват24 добавить. Болванку по идее дадут.

  Sanio написав:То есть ранее привязанные неименные допки Приват24 заблокирует.
Даже, если птичку блокировки не ставить?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 20:28

Re: Приватбанк

  IMPRINTER написав:проще сразу через банкомат и вязать.

Если старая с собой.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:09

  MASolomko написав:Даже, если птичку блокировки не ставить?

Без "птички" Приват24 выдает, что провести операцию без блокировки старой карты невозможно - проведите операцию повторно, но поставтьте "птичку".
Sanio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:10

Что значит заблокировать карту в П24? Как оно работает? Можно на время без ограничений закрывать/открывать карту без потери кредит.лимита?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 02:57

  ruvex написав:Пара тройка подобного рода карт висит в открытых.
Вы вот хорошо напомнили .У меня ещё интересней.Когда захожу в "перевод между своими" отсвечивает в списке депозит который окончился примерно в 12-14 году. А в списке моих карт висит просроченная социальная ,примерно с 14 года. Вот подумал у них ума не хватит лет через 10 выставить счёт за обслуживание не активного :?:
Дядя Дима
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