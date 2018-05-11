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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 тра, 2018 03:02
mihasik написав:
Что значит заблокировать карту в П24? Как оно работает? Можно на время без ограничений закрывать/открывать карту без потери кредит.лимита?
По моему лучше будет на не холодную линию позвонить.Закрыть то можно но не факт ,что потом открыть получится.
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