Дядя Дима написав:
Когда захожу в "перевод между своими" отсвечивает в списке депозит который окончился примерно в 12-14 году.
Копилка?
Она не закрываемая. Чтобы не висела в этом списке, зайди в "Все услуги\Карты\Список карт" и сними её отображение при оплате. Всё равно через этот способ ты деньги с неё не переведешь.
Дядя Дима написав:
Вот подумал у них ума не хватит лет через 10 выставить счёт за обслуживание не активного
Если у тебя есть активная карта, то плата за обслуживание по другой карты не тикает. Так я понял их трактовку на сайте.
Дядя Дима написав:
А в списке моих карт висит просроченная социальная ,примерно с 14 года.
Если на ней нет денег, то закрой её. Посмотри в настройках список карт, если она там есть, то отобрази её и затем сделай свои дела — наведи порядок)