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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7575757675777578
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 03:02

  mihasik написав:Что значит заблокировать карту в П24? Как оно работает? Можно на время без ограничений закрывать/открывать карту без потери кредит.лимита?
По моему лучше будет на не холодную линию позвонить.Закрыть то можно но не факт ,что потом открыть получится.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 07:51

  Дядя Дима написав:Когда захожу в "перевод между своими" отсвечивает в списке депозит который окончился примерно в 12-14 году.
Копилка? :)
Она не закрываемая. Чтобы не висела в этом списке, зайди в "Все услуги\Карты\Список карт" и сними её отображение при оплате. Всё равно через этот способ ты деньги с неё не переведешь.

  Дядя Дима написав:Вот подумал у них ума не хватит лет через 10 выставить счёт за обслуживание не активного :?:
Если у тебя есть активная карта, то плата за обслуживание по другой карты не тикает. Так я понял их трактовку на сайте.

  Дядя Дима написав:А в списке моих карт висит просроченная социальная ,примерно с 14 года.
Если на ней нет денег, то закрой её. Посмотри в настройках список карт, если она там есть, то отобрази её и затем сделай свои дела — наведи порядок)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 07:53

  Charter написав:Подскажите - не могу разобраться берётся ли комиссия при оплате ЖКХ кредитными средствами через Приват 24? По мануалу - должна, по факту - раз оплатил и комиссию не взяли.
Если те кому Вы платите имеют договор с приватом, то без комиса.
otg
 
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  #<1 ... 7575757675777578
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