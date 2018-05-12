По моему лучше будет на не холодную линию позвонить.Закрыть то можно но не факт ,что потом открыть получится.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 тра, 2018 03:02
Додано: Суб 12 тра, 2018 07:51
Копилка?
Она не закрываемая. Чтобы не висела в этом списке, зайди в "Все услуги\Карты\Список карт" и сними её отображение при оплате. Всё равно через этот способ ты деньги с неё не переведешь.
Если у тебя есть активная карта, то плата за обслуживание по другой карты не тикает. Так я понял их трактовку на сайте.
Если на ней нет денег, то закрой её. Посмотри в настройках список карт, если она там есть, то отобрази её и затем сделай свои дела — наведи порядок)
Додано: Нед 13 тра, 2018 07:53
Додано: Нед 13 тра, 2018 10:42
Re: Приватбанк
А можно в п24 платить к примеру коммунальные привязанной картой другого банка?
Додано: Нед 13 тра, 2018 11:29
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