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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 тра, 2018 03:02
mihasik написав:
Что значит заблокировать карту в П24? Как оно работает? Можно на время без ограничений закрывать/открывать карту без потери кредит.лимита?
По моему лучше будет на не холодную линию позвонить.Закрыть то можно но не факт ,что потом открыть получится.
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Дядя Дима
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Додано: Суб 12 тра, 2018 07:51
Дядя Дима написав:
Когда захожу в "перевод между своими" отсвечивает в списке депозит который окончился примерно в 12-14 году.
Копилка?
Она не закрываемая. Чтобы не висела в этом списке, зайди в "Все услуги\Карты\Список карт" и сними её отображение при оплате. Всё равно через этот способ ты деньги с неё не переведешь.
Дядя Дима написав:
Вот подумал у них ума не хватит лет через 10 выставить счёт за обслуживание не активного
Если у тебя есть активная карта, то плата за обслуживание по другой карты не тикает. Так я понял их трактовку на сайте.
Дядя Дима написав:
А в списке моих карт висит просроченная социальная ,примерно с 14 года.
Если на ней нет денег, то закрой её. Посмотри в настройках список карт, если она там есть, то отобрази её и затем сделай свои дела — наведи порядок)
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MASolomko
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Додано: Нед 13 тра, 2018 07:53
Charter написав:
Подскажите - не могу разобраться берётся ли комиссия при оплате ЖКХ кредитными средствами через Приват 24? По мануалу - должна, по факту - раз оплатил и комиссию не взяли.
Если те кому Вы платите имеют договор с приватом, то без комиса.
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otg
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Додано: Нед 13 тра, 2018 10:42
А можно в п24 платить к примеру коммунальные привязанной картой другого банка?
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Alex_ki
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Додано: Нед 13 тра, 2018 11:29
Alex_ki написав:
А можно в п24 платить к примеру коммунальные привязанной картой другого банка?
Неа.
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slasva
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Додано: Нед 13 тра, 2018 12:56
Подскажите, если хочу забрать валютный депо (сумма около 1000 евро)
1) нужно ли подавать предварительно заявку и если да, то куда.
2) можно забирать в любом отделении?
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ishvara
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Додано: Нед 13 тра, 2018 13:10
ishvara написав:
Подскажите, если хочу забрать валютный депо (сумма около 1000 евро)
1) нужно ли подавать предварительно заявку и если да, то куда.
2) можно забирать в любом отделении?
В Приват24: Все услуги - Услуги - Заказ наличных
.
Выбираете сумму, валюту и отделение где планируете забирать.
Заявку за пару дней лучше сделать
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ramaz
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