Додано: Суб 12 тра, 2018 07:51

Дядя Дима написав: Когда захожу в "перевод между своими" отсвечивает в списке депозит который окончился примерно в 12-14 году. Когда захожу в "перевод между своими" отсвечивает в списке депозит который окончился примерно в 12-14 году.

Дядя Дима написав: Вот подумал у них ума не хватит лет через 10 выставить счёт за обслуживание не активного Вот подумал у них ума не хватит лет через 10 выставить счёт за обслуживание не активного

Дядя Дима написав: А в списке моих карт висит просроченная социальная ,примерно с 14 года. А в списке моих карт висит просроченная социальная ,примерно с 14 года.

Копилка?Она не закрываемая. Чтобы не висела в этом списке, зайди в "Все услуги\Карты\Список карт" и сними её отображение при оплате. Всё равно через этот способ ты деньги с неё не переведешь.Если у тебя есть активная карта, то плата за обслуживание по другой карты не тикает. Так я понял их трактовку на сайте.Если на ней нет денег, то закрой её. Посмотри в настройках список карт, если она там есть, то отобрази её и затем сделай свои дела — наведи порядок)