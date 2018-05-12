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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 тра, 2018 15:06
Дядя Дима Даний сервіс можливий тільки для 4 обл. України. Хоча і для них мені не зовсім зрозуміло оформлення для 14- річних, які не повинні бути клієнтами банку. Яким чином зняти відбитки пальців?
Простіше прирівняти приватівську платіжну картку до ID.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Нед 13 тра, 2018 16:01
MASolomko написав: Дядя Дима написав:
А на просроченной 3 или 5 коп было и заходил несколько раз галочку давил только всё равно висит.
В таком случае система настаивает, чтобы вы с неё перевели остаток и после можно закрыть карту. А пока любуйтесь ею
Хе хе ,конечно же пытался в своё время перевести.
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Додано: Нед 13 тра, 2018 16:04
Ой+ написав:Дядя Дима
Даний сервіс можливий тільки для 4 обл. України. Хоча і для них мені не зовсім зрозуміло оформлення для 14- річних, які не повинні бути клієнтами банку. Яким чином зняти відбитки пальців?
Простіше прирівняти приватівську платіжну картку до ID.
Ну так хоть для четырёх. Про пальцы действительно ХЗ. Это мне приват на почту только что прислал.
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Додано: Нед 13 тра, 2018 16:56
Дядя Дима Фото на АйДі також специфічне - у відділеннях інший стиль фотографування. Думаю максимум цей сервіс дозволяє записатись в чергу на подачу документів. Я сам міняв паспорт на карту, то прийшлось спочатку вживу записуватись, потім подавати. Зараз для моєї дитини час між записом і подачею - 3-місяці черги.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Нед 13 тра, 2018 17:52
Ой+ написав:Дядя Дима
Фото на АйДі також специфічне - у відділеннях інший стиль фотографування. Думаю максимум цей сервіс дозволяє записатись в чергу на подачу документів. Я сам міняв паспорт на карту, то прийшлось спочатку вживу записуватись, потім подавати. Зараз для моєї дитини час між записом і подачею - 3-місяці черги.
Вот это покращення! Обыкновенный паспорт детям за 14 дней делали без всяких записей.
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