Додано: Нед 13 тра, 2018 15:06

Дядя Дима Даний сервіс можливий тільки для 4 обл. України. Хоча і для них мені не зовсім зрозуміло оформлення для 14- річних, які не повинні бути клієнтами банку. Яким чином зняти відбитки пальців?

Простіше прирівняти приватівську платіжну картку до ID.

Не так добре з грошима, як погано без них.