Інкогніто написав:В Киеве записал ребёнка через интернет в электронную очередь
Радий за Київ. А у нашому райцентрі були раніше просто живі черги і діти зимою на вулиці по декілька ночей відмічались, дістаючи такий перший досвід що таке державні органи. Причому подібна картина не тільки тут - були відповідні сюжети по телебаченню за мій райцентр і багато інших. Так що черга по паперовому запису це вже прогрес.
greenozon написав:і як ви виявили цей грибок, на ощупь?
По характерным буроватым пятнам на краях купюр. Если бы Вы один раз серьезно столкнулись с грибком... и потом бегали с кучей купюр, которые нигде не принимают... Вы бы изучили технику обнаружения грибка раз и навсегда. Бывают случаи, когда грибок выводят хлоркой. Но все равно, зная, что смотреть, его видно.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
на счете Бонус Плюс скопилась достаточная сумма бонусов. Хочу купить смартфон для родителей. Кто знает в каких крупных торговых сетях можно оплатить смартфон бонусами? Был в нескольких (Comfy, Фокстрот, Алло, Кибернетики) - нигде сказали не принимают
ksv написав:на счете Бонус Плюс скопилась достаточная сумма бонусов. Хочу купить смартфон для родителей. Кто знает в каких крупных торговых сетях можно оплатить смартфон бонусами? Был в нескольких (Comfy, Фокстрот, Алло, Кибернетики) - нигде сказали не принимают
ksv написав:на счете Бонус Плюс скопилась достаточная сумма бонусов. Хочу купить смартфон для родителей. Кто знает в каких крупных торговых сетях можно оплатить смартфон бонусами? Был в нескольких (Comfy, Фокстрот, Алло, Кибернетики) - нигде сказали не принимают