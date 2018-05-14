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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7577757875797580
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:50

Re: Приватбанк

  Інкогніто написав:В Киеве записал ребёнка через интернет в электронную очередь


Радий за Київ. А у нашому райцентрі були раніше просто живі черги і діти зимою на вулиці по декілька ночей відмічались, дістаючи такий перший досвід що таке державні органи. Причому подібна картина не тільки тут - були відповідні сюжети по телебаченню за мій райцентр і багато інших. Так що черга по паперовому запису це вже прогрес.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Так что, уже запустил КБ?
Или это пока "инсайд" от фронтмена?
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 14:59

  greenozon написав:і як ви виявили цей грибок, на ощупь?


По характерным буроватым пятнам на краях купюр. Если бы Вы один раз серьезно столкнулись с грибком... и потом бегали с кучей купюр, которые нигде не принимают... Вы бы изучили технику обнаружения грибка раз и навсегда.
Бывают случаи, когда грибок выводят хлоркой. Но все равно, зная, что смотреть, его видно.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:56

на счете Бонус Плюс скопилась достаточная сумма бонусов. Хочу купить смартфон для родителей. Кто знает в каких крупных торговых сетях можно оплатить смартфон бонусами?
Был в нескольких (Comfy, Фокстрот, Алло, Кибернетики) - нигде сказали не принимают
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:01

  andndp написав:Перевести деньги с Приватбанка на моно - 0,5%.
Снять деньги в банкомате и закинуть в айбокс - 0%.
Неужели содержать банкоматы выгоднее?
Смотря что и откуда снимать. Везде комис, кроме зп или социалки через КДВ.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 19:06

  ksv написав:на счете Бонус Плюс скопилась достаточная сумма бонусов. Хочу купить смартфон для родителей. Кто знает в каких крупных торговых сетях можно оплатить смартфон бонусами?
Был в нескольких (Comfy, Фокстрот, Алло, Кибернетики) - нигде сказали не принимают



Колись було Ельдорадо, спробуйте.
V2
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 19:12

ksv Из больших сетей осталось только "Эльдорадо"
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 19:23

  V2 написав:
  ksv написав:на счете Бонус Плюс скопилась достаточная сумма бонусов. Хочу купить смартфон для родителей. Кто знает в каких крупных торговых сетях можно оплатить смартфон бонусами?
Был в нескольких (Comfy, Фокстрот, Алло, Кибернетики) - нигде сказали не принимают



Колись було Ельдорадо, спробуйте.


Зайдіть https://bonus.privatbank.ua/ua/skidki/bonus-plus/
Виберіть місто
Виберіть розділ "електроніка" - отримаєте список потенційних продавців.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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  #<1 ... 7577757875797580
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