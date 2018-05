Додано: Пон 14 тра, 2018 19:49

Сегодня жене позвонили из банка, сказали что при продление срочного 3мес депозита(14%) ставка будет 15.5. Для этого надо подьехать на васильковскую 38, типа что бы пройти идентификацию. Говорят что такие условия прописаны в договоре. Депозит открывался онлайн, на сайте стандартные условия +0.5% при пролонгации. Кому нибудь звонили с подобными предложениями?



