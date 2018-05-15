|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 тра, 2018 19:49
Сегодня жене позвонили из банка, сказали что при продление срочного 3мес депозита(14%) ставка будет 15.5. Для этого надо подьехать на васильковскую 38, типа что бы пройти идентификацию. Говорят что такие условия прописаны в договоре. Депозит открывался онлайн, на сайте стандартные условия +0.5% при пролонгации. Кому нибудь звонили с подобными предложениями?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
-
nuwanda
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 06.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 тра, 2018 06:57
Мабуть, пролонгація на пів року.
-
Чорний Ворон
-
-
- Повідомлень: 39
- З нами з: 03.11.14
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 тра, 2018 08:01
valeriy59 написав:Я извиняюсь может уже был вопрос. Какая комиссия за использования оплаты кредитных денег для оплаты коммунальных услуг через приват24 с карты универсальная?
Комісії немає.
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 99
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:37
Zochan написав:
valeriy59 написав:Я извиняюсь может уже был вопрос. Какая комиссия за использования оплаты кредитных денег для оплаты коммунальных услуг через приват24 с карты универсальная?
Комісії немає.
При условии, что у коммунальной конторы есть договор с приватом...
При оплате в корзине и выборе карты комиссия будет отображаться.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 4401
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 279 раз.
- Подякували: 411 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 тра, 2018 11:03
mihasik написав: andndp написав:
Перевести деньги с Приватбанка на моно - 0,5%.
Снять деньги в банкомате и закинуть в айбокс - 0%.
Неужели содержать банкоматы выгоднее?
Смотря что и откуда снимать. Везде комис, кроме зп или социалки через КДВ.
Снять с карты для выплат - без комиссии (при пополнении 0,5%)
А вот перевести - уже будь добр 0,5% (хотя за пополнение ты уже откашлял 0,5%)
-
andndp
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 10.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 тра, 2018 11:10
Что-то не хотят выполнять условия акции "Через NFC платите – средства возвратите!". Пытаюсь что-то узнать в онлайн-помощи на сайте приват24 - требуют сообщить им дату регистрации в акции. А как это сделать, если регистрации в этих акциях происходит на сайте, где просто вводишь свой номер мобильного и получаешь визуальную информацию, что зарегистрирован успешно? Никаких СМС-к и подтверждений за регистрацию не приходит...
-
Charter
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 27.03.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 тра, 2018 11:43
andndp написав: mihasik написав: andndp написав:
Перевести деньги с Приватбанка на моно - 0,5%.
Снять деньги в банкомате и закинуть в айбокс - 0%.
Неужели содержать банкоматы выгоднее?
Смотря что и откуда снимать. Везде комис, кроме зп или социалки через КДВ.
Снять с карты для выплат - без комиссии (при пополнении 0,5%)
А вот перевести - уже будь добр 0,5% (хотя за пополнение ты уже откашлял 0,5%)
3 грн в П24 - и СЕПом переводи куды хошь.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 972
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 15 тра, 2018 20:08
Charter написав:
Что-то не хотят выполнять условия акции "Через NFC платите – средства возвратите!". Пытаюсь что-то узнать в онлайн-помощи на сайте приват24 - требуют сообщить им дату регистрации в акции.
Онлайн помощь безнадежна. они от меня хотели и дату первой покупки. требуйте что бы ваш вопрос передали специально обученным людям, они должны помочь
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 1552
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|