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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7579758075817582>
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 19:49

Re: Приватбанк

Сегодня жене позвонили из банка, сказали что при продление срочного 3мес депозита(14%) ставка будет 15.5. Для этого надо подьехать на васильковскую 38, типа что бы пройти идентификацию. Говорят что такие условия прописаны в договоре. Депозит открывался онлайн, на сайте стандартные условия +0.5% при пролонгации. Кому нибудь звонили с подобными предложениями?

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nuwanda
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 06:57

Мабуть, пролонгація на пів року.
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 08:01

Re: Приватбанк

valeriy59 написав:Я извиняюсь может уже был вопрос. Какая комиссия за использования оплаты кредитных денег для оплаты коммунальных услуг через приват24 с карты универсальная?
Комісії немає.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:37

  Zochan написав:
valeriy59 написав:Я извиняюсь может уже был вопрос. Какая комиссия за использования оплаты кредитных денег для оплаты коммунальных услуг через приват24 с карты универсальная?
Комісії немає.

При условии, что у коммунальной конторы есть договор с приватом...
При оплате в корзине и выборе карты комиссия будет отображаться.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 11:03

  mihasik написав:
  andndp написав:Перевести деньги с Приватбанка на моно - 0,5%.
Снять деньги в банкомате и закинуть в айбокс - 0%.
Неужели содержать банкоматы выгоднее?
Смотря что и откуда снимать. Везде комис, кроме зп или социалки через КДВ.


Снять с карты для выплат - без комиссии (при пополнении 0,5%)
А вот перевести - уже будь добр 0,5% (хотя за пополнение ты уже откашлял 0,5%)
andndp
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 11:10

Re: Приватбанк

Что-то не хотят выполнять условия акции "Через NFC платите – средства возвратите!". Пытаюсь что-то узнать в онлайн-помощи на сайте приват24 - требуют сообщить им дату регистрации в акции. А как это сделать, если регистрации в этих акциях происходит на сайте, где просто вводишь свой номер мобильного и получаешь визуальную информацию, что зарегистрирован успешно? Никаких СМС-к и подтверждений за регистрацию не приходит...
Charter
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 11:43

  andndp написав:
  mihasik написав:
  andndp написав:Перевести деньги с Приватбанка на моно - 0,5%.
Снять деньги в банкомате и закинуть в айбокс - 0%.
Неужели содержать банкоматы выгоднее?
Смотря что и откуда снимать. Везде комис, кроме зп или социалки через КДВ.


Снять с карты для выплат - без комиссии (при пополнении 0,5%)
А вот перевести - уже будь добр 0,5% (хотя за пополнение ты уже откашлял 0,5%)


3 грн в П24 - и СЕПом переводи куды хошь.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 20:08

  Charter написав:Что-то не хотят выполнять условия акции "Через NFC платите – средства возвратите!". Пытаюсь что-то узнать в онлайн-помощи на сайте приват24 - требуют сообщить им дату регистрации в акции.

Онлайн помощь безнадежна. они от меня хотели и дату первой покупки. требуйте что бы ваш вопрос передали специально обученным людям, они должны помочь
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:40

curiousobro Это только с корпоративной карты или с универсальной тоже можно за 3 гривны перевести?
Rovdof
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:10

Re: Приватбанк

Я правильно понимаю, что, например, продление годового депозита в долларе будет с той же процентной ставкой, как и при открытии нового депозита с нуля? Т.е. никаких бонусов вообще? Если да, то трижды подумаю, продлевать ли, ставки низкие до безобразия. По меньшей мере, заберу проценты за год.
Сержик
 
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