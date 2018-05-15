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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7579758075817582
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:40

  Rovdof написав:curiousobro Это только с корпоративной карты или с универсальной тоже можно за 3 гривны перевести?

Только c КДВ
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:45

  andndp написав:
  mihasik написав:
  andndp написав:Перевести деньги с Приватбанка на моно - 0,5%.
Снять деньги в банкомате и закинуть в айбокс - 0%.
Неужели содержать банкоматы выгоднее?
Смотря что и откуда снимать. Везде комис, кроме зп или социалки через КДВ.


Снять с карты для выплат - без комиссии (при пополнении 0,5%)
А вот перевести - уже будь добр 0,5% (хотя за пополнение ты уже откашлял 0,5%)

Всё верно, везде попадалово)
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 23:06

Flamingo
curiousobro Это только с корпоративной карты или с универсальной тоже можно за 3 гривны перевести?
Читаю с КДВ - На счет в другом украинском банке (платеж по Украине) 1%, (min 3 грн)
На карту любого банка Украины (P2P) - 0,5% (min 5 грн)
Или не правильно читаю или помогите разобраться?
Rovdof
 
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