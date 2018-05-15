Только c КДВ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 22:40
Додано: Вів 15 тра, 2018 22:45
Всё верно, везде попадалово)
Додано: Вів 15 тра, 2018 23:06
Flamingo
curiousobro Это только с корпоративной карты или с универсальной тоже можно за 3 гривны перевести?
Читаю с КДВ - На счет в другом украинском банке (платеж по Украине) 1%, (min 3 грн)
На карту любого банка Украины (P2P) - 0,5% (min 5 грн)
Или не правильно читаю или помогите разобраться?
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