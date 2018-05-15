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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 тра, 2018 22:40
Rovdof написав:curiousobro
Это только с корпоративной карты или с универсальной тоже можно за 3 гривны перевести?
Только c КДВ
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Додано: Вів 15 тра, 2018 22:45
andndp написав: mihasik написав: andndp написав:
Перевести деньги с Приватбанка на моно - 0,5%.
Снять деньги в банкомате и закинуть в айбокс - 0%.
Неужели содержать банкоматы выгоднее?
Смотря что и откуда снимать. Везде комис, кроме зп или социалки через КДВ.
Снять с карты для выплат - без комиссии (при пополнении 0,5%)
А вот перевести - уже будь добр 0,5% (хотя за пополнение ты уже откашлял 0,5%)
Всё верно, везде попадалово)
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mihasik
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Додано: Вів 15 тра, 2018 23:06
Flamingo
curiousobro Это только с корпоративной карты или с универсальной тоже можно за 3 гривны перевести?
Читаю с КДВ - На счет в другом украинском банке (платеж по Украине) 1%, (min 3 грн)
На карту любого банка Украины (P2P) - 0,5% (min 5 грн)
Или не правильно читаю или помогите разобраться?
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Rovdof
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Додано: Сер 16 тра, 2018 00:19
Rovdof написав:Flamingo
curiousobro Это только с корпоративной карты или с универсальной тоже можно за 3 гривны перевести?
Читаю с КДВ - На счет в другом украинском банке (платеж по Украине) 1%, (min 3 грн)
На карту любого банка Украины (P2P) - 0,5% (min 5 грн)
Или не правильно читаю или помогите разобраться?
А что не понятно?
Если 100грн перевести с КДВ комис 3грн, с универсальной~5грн. Большие суммы включается уже %, с Кдв 1%, универсальная 0,5.
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mihasik
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Додано: Сер 16 тра, 2018 03:20
mihasik написав:
Если 100грн перевести с КДВ комис 3грн, с универсальной~5грн. Большие суммы включается уже %, с Кдв 1%, универсальная 0,5.
Не совсем верно. Если делать платеж СЭПом с КДВ в Приват24, то независимо от суммы комисия будет 3 грн. (смотрите сноску внизу тарифов со звездочкой), если с универсальной, то 1%. Если перевод на карту другого банка р2р, то тогда комиссия с любых приватовских карт будет 0,5% (раньше была 1%).
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Додано: Сер 16 тра, 2018 08:06
Rovdof написав:curiousobro
Это только с корпоративной карты или с универсальной тоже можно за 3 гривны перевести?
Это с карты для выплат.
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curiousobro
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1
Додано: Сер 16 тра, 2018 08:14
novichok - спасибо. Так и требовали - когда были покупки через NFC, когда зарегистрировался в программе. На мои ответы - а как увидеть день регистрации, если нет никакого подтверждения, кроме информации на сайте при регистрации и как увидеть в выписке с карты в Приват24 какие покупки были через NFC, а какие просто через терминал - ответа нет. Просто тупо - эта информация нам нужна и всё.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 09:03
Досі нема повернення депо на карту(пролонгація була скасована раніше). Завжди десь о 7-ій ранку повертали ... WTF ? У всіх так ?
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maxprofit
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Додано: Сер 16 тра, 2018 10:03
maxprofit написав:
Досі нема повернення депо на карту(пролонгація була скасована раніше). Завжди десь о 7-ій ранку повертали ... WTF ? У всіх так ?
Чекайте 15-00. Навіщо знімали пролонгацію? якби сьогодні в 8-30 натисли "Розірвати" - то і гроші були б через 2 хвилини...
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Додано: Сер 16 тра, 2018 11:40
maxprofit написав:Досі нема повернення депо на карту(пролонгація була скасована раніше). Завжди десь о 7-ій ранку повертали ... WTF ? У всіх так ?
Депо вчера закончилось?
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