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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7580758175827583
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:08

Re: Приватбанк

так, через чат вже повернули, хоча вчора за тою же схемою в 7,30 ранку були гроші на карті
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:18

Сержик Правильно.
mvbutov
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:24

А как обычно платежи по реквизитам из Приват 24 ходят. Если в 1000 сегодня платеж вышел, когда должен дойти до банка получателя?
hv
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:43

Re: Приватбанк

на наступний день, новаціі Привата тижні три вже як(писали тут)
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