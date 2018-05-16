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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:08
Re: Приватбанк
так, через чат вже повернули, хоча вчора за тою же схемою в 7,30 ранку були гроші на карті
Додано: Сер 16 тра, 2018 16:24
А как обычно платежи по реквизитам из Приват 24 ходят. Если в 1000 сегодня платеж вышел, когда должен дойти до банка получателя?
Додано: Сер 16 тра, 2018 16:43
Re: Приватбанк
на наступний день, новаціі Привата тижні три вже як(писали тут)
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