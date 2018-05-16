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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7581758275837584
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:46

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mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:18

  maxprofit написав:на наступний день, новаціі Привата тижні три вже як(писали тут)

Не читал про новации, от возмущения зашкаливает. Приват продал клиентскую базу и телефоны клиентов точно вайберу, кому еще - Бог только знает, и меня шантажирует не присылает СМС- ки о транзакциях. Вайбер настойчиво требует у них зарегиться- что бы получать эти СМС. Но я не хочу пользоваться вайбером. Была бы в Украине полиция - обратился бы, так ее ж нет у нас. То есть для депутатов есть - мы содержим , но для населения ее нет. Хочу всю историю придать огласке - и формально поставить в известность руководство. Сайт типа Шлапака или его стена в Фэйсбуке? Понятно , что "начальство " в курсе, и сами все затеяли, но под запись - на 3700 - мне ответили - что клиенты не могут связываться с руководством банка, и вообще ни с каким начальством - только с самым нижним звеном. :lol:Таких как я много, так мне сказали в техподдержке Водофона, то есть это массовое явление. Там говорят , что Приват не их партнер, а "партнер вайбера". Что за развод принудительный ? Нужно все придать огласке - уголовщиной разит от этих нововведений. К сожалению Приват умер. Альтенатива есть ? После тонн нелепой брехни - что мне наплели за 2 недели в связи с этим шантажом, я не доверяю банку свои деньги, и даже информацию о себе.
Кстати - ко знает закон Украины - номер и точное название, о том, что продавец, заключив договор и взяв у вас деньги - может менять условия договора ?! И потом нам пишут , что к нас пойдут инвестиции ?
kalinavalera1
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