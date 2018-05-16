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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7581758275837584 Додано: Чет 17 тра, 2018 10:46 Тема ... не раскрыта mustbe Повідомлень: 460 З нами з: 27.12.17 Подякував: 18 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 тра, 2018 11:18 maxprofit написав: на наступний день, новаціі Привата тижні три вже як(писали тут) на наступний день, новаціі Привата тижні три вже як(писали тут)

Не читал про новации, от возмущения зашкаливает. Приват продал клиентскую базу и телефоны клиентов точно вайберу, кому еще - Бог только знает, и меня шантажирует не присылает СМС- ки о транзакциях. Вайбер настойчиво требует у них зарегиться- что бы получать эти СМС. Но я не хочу пользоваться вайбером. Была бы в Украине полиция - обратился бы, так ее ж нет у нас. То есть для депутатов есть - мы содержим , но для населения ее нет. Хочу всю историю придать огласке - и формально поставить в известность руководство. Сайт типа Шлапака или его стена в Фэйсбуке? Понятно , что "начальство " в курсе, и сами все затеяли, но под запись - на 3700 - мне ответили - что клиенты не могут связываться с руководством банка, и вообще ни с каким начальством - только с самым нижним звеном. Таких как я много, так мне сказали в техподдержке Водофона, то есть это массовое явление. Там говорят , что Приват не их партнер, а "партнер вайбера". Что за развод принудительный ? Нужно все придать огласке - уголовщиной разит от этих нововведений. К сожалению Приват умер. Альтенатива есть ? После тонн нелепой брехни - что мне наплели за 2 недели в связи с этим шантажом, я не доверяю банку свои деньги, и даже информацию о себе.

Кстати - ко знает закон Украины - номер и точное название, о том, что продавец, заключив договор и взяв у вас деньги - может менять условия договора ?! И потом нам пишут , что к нас пойдут инвестиции ? Не читал про новации, от возмущения зашкаливает. Приват продал клиентскую базу и телефоны клиентов точно вайберу, кому еще - Бог только знает, и меня шантажирует не присылает СМС- ки о транзакциях. Вайбер настойчиво требует у них зарегиться- что бы получать эти СМС. Но я не хочу пользоваться вайбером. Была бы в Украине полиция - обратился бы, так ее ж нет у нас. То есть для депутатов есть - мы содержим , но для населения ее нет. Хочу всю историю придать огласке - и формально поставить в известность руководство. Сайт типа Шлапака или его стена в Фэйсбуке? Понятно , что "начальство " в курсе, и сами все затеяли, но под запись - на 3700 - мне ответили - что клиенты не могут связываться с руководством банка, и вообще ни с каким начальством - только с самым нижним звеном.Таких как я много, так мне сказали в техподдержке Водофона, то есть это массовое явление. Там говорят , что Приват не их партнер, а "партнер вайбера". Что за развод принудительный ? Нужно все придать огласке - уголовщиной разит от этих нововведений. К сожалению Приват умер. Альтенатива есть ? После тонн нелепой брехни - что мне наплели за 2 недели в связи с этим шантажом, я не доверяю банку свои деньги, и даже информацию о себе.Кстати - ко знает закон Украины - номер и точное название, о том, что продавец, заключив договор и взяв у вас деньги - может менять условия договора ?! И потом нам пишут , что к нас пойдут инвестиции ? kalinavalera1

Повідомлень: 4335 З нами з: 07.05.11 Подякував: 641 раз. Подякували: 451 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7581758275837584 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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